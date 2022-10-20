''Konuştuklarımızı anlatırsam Jorge Jesus beni öldürür!'' Bu sezonu sallayan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için konuştu...

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelişi sonrası birçok futbolcunun form grafiğinde yükseliş meydana gelmişti. Bu isimlerden biri ise Enner Valencia olmuştu. Ekvadorlu yıldız, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi. Golcü oyuncu; Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalarda Jorge Jesus'un oyun sisteminden bahsederken, şampiyonluk ve taraftarlar dahil olmak üzere birçok konu üzerinde fikirlerini anlattı. İşte o sözler...

ENNER VALENCIA'DAN AÇIKLAMALAR

"JESUS BENDEN İSTEDİKLERİNİ ANLATTI" Bu sezon Teknik Direktörümüz Jorge Jesus ve yeni teknik heyetimizin gelişi ile çok öz güvenli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Özellikle de kendi açımdan böyle. Geldiği ilk gün benimle konuştu ve benden neler istediklerini anlattı. Ben de bunlara hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Sezonun başında olmamıza rağmen çok fazla gol atma imkanı yakaladım. Gol attığınız zaman öz güveniniz de yükseliyor. Bir forvet oyuncusu için çok önemli. Doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.

"EN İYİ SEZON BAŞLANGICINI YAPTIM" Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcını yaptım. Umarım, takım olarak bu şekilde devam ederiz ve her maç üzerine koyarak, gelişerek devam ederiz. Bu sene çok güçlü bir takım oluşturduk. Her gün daha da iyiye gidebilmek için çok çalışıyoruz. Ve sezon sonunda bu çalışmalarımızın meyvesini alıp, hep birlikte mutlu olacağımızı düşünüyorum.

"HER MAÇ 8-10 POZİSYONA GİRİYORUZ" Önde oynayan oyuncular için bu sistem çok etkili. Çünkü biz maçların çoğunu rakip yarı sahada oynuyoruz. Böyle olduğu zaman doğal olarak rakip kaleye daha yakın oluyorsunuz. Rakip yarı sahada kapmış olduğumuz toplarla çok fazla pozisyona giriyoruz. Neredeyse her maç 8-10 pozisyona giriyoruz. Bu da bizim performansımızı etkiliyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bunun için çok çalışıyoruz.

"SÖYLERSEM HOCAMIZ BENİ ÖLDÜRÜR" Konuştuklarımızın tamamını burada söylersem hocamız beni öldürür. (Gülüyor) Saha içinde istediklerini, benden neler yapmam gerektiğini söyledi. Tabii ki özel şeyler de konuştuk. Kendisi çok güçlü bir takım oluşturdu. Aramızda çok iyi bir uyum var. Bunun da sahaya çok iyi yansıdığını düşünüyorum. Hem ligde hem Avrupa’da çok fazla maç yapıyoruz. Maçlarda oyuncuların isimleri değişse de oynadığımız oyunun değişmediğini görüyoruz. Bu da ne kadar iyi çalıştığımızın bir göstergesi.