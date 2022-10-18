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Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

18.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Konya genç bir şehir, Konya, okuyan bir şehir, 120 binden fazla üniversite öğrencisi ve 500 binden fazla orta öğretim öğrencisi var. Biz de gençlerimizin isteklerini yerine getirmek için Kitap Günlerimizi Konyalıların hizmetine sunduk. İnşallah bu yıl da rekor bir katılımla Kitap Günlerimizi tamamlamayı arzu ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yoğun ziyaretçi katımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 14 Ekim'de başlayan Konya Kitap Günleri'nde yazarların, imza günleri ve söyleşiler düzenlenirken, çocuklar için de farklı etkinlikler ve oyun alanları yer alıyor.

Sloganı "Sizin Hikayeniz Kitap" olan etkinliğin resmi açılışı çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışta, etkinliğin kentin önemli markalarından biri haline dönüştüğünü söyledi.

Geçen yıl Kitap Günleri'nde 850 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını anımsatan Altay, şöyle konuştu:

"Konya Kitap Günleri 250 yayınevi, 250 yazar ve 300'den fazla etkinlikle bir kültür şölenine döndü. Bu yıl etkinliği rahmetli Rasim Özdenören'in hatırasına gerçekleştiriyoruz. Konya Kitap Günleri'nin bu yıl ki sloganı 'Sizin hikayeniz kitap'. Dolayısıyla kitapla ilgili her yaştan insanı davet ediyoruz. Özellikle çocuklarımız için çok güzel alanlar oluşturduk. Anne ve babalar hafta sonunda ve akşamları burada sizi ve çocukları çok güzel şekilde hazırladığımız stantlara, yazarlarımızın söyleşilerine davet ediyorum."

- "Konya, okuyan bir şehir"

Altay, Konya'nın kütüphanelerin en çok ziyaret edildiği ve en çok kitabın satıldığı şehirlerden olduğuna değinerek, "Konya genç bir şehir, Konya, okuyan bir şehir, 120 binden fazla üniversite öğrencisi ve 500 binden fazla orta öğretim öğrencisi var. Biz de gençlerimizin isteklerini yerine getirmek için Kitap Günlerimizi Konyalıların hizmetine sunduk. İnşallah bu yıl da rekor bir katılımla Kitap Günleri'mizi tamamlamayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca açılış programındaki yazar Hayati İnanç'ın söyleşi ve imza günü yoğun ilgi gördü.

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Konya genç bir şehir, Konya, okuyan bir şehir, 120 binden fazla üniversite öğrencisi ve 500 binden fazla orta öğretim öğrencisi var. Biz de gençlerimizin isteklerini yerine getirmek için Kitap Günlerimi

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

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