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Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

25.06.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin: - "Yaralıların durumu iyi. Herhangi bir kırık veya çıkıkları yok. Şu anda müşahede altında tutuluyorlar"

Konya'da Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, trafik kazasında yaralandı.

Kaymakam Celepci yönetimindeki otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken traktöre çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Şarampole sürüklenen otomobildeki Celepci ile Yazıcı yaralandı.

İhbar üzerine ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celepci ve Yazıcı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye gelen Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, AA muhabirine, "Yaralıların durumu iyi. Herhangi bir kırık veya çıkıkları yok. Şu anda müşahede altında tutuluyorlar." dedi.

Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

- Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin: - "Yaralıların durumu iyi. Herhangi bir kırık veya çıkıkları yok. Şu anda müşahede altında tutuluyorlar"

Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

Konya'da Ahırlı Kaymakamı ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili trafik kazasında yaralandı

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trafik kazası Konya

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