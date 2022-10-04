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Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

04.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı, yakalandı.

İddiaya göre, Murat Y, kardeşi İbrahim Y. (30) ile kendisine borcu olan Ramazan D'nin (35) Alavardı Mahallesi Furuncu Sokak'taki evine gitti.

İki kardeş ile Ramazan D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Ramazan D. tabancayla İbrahim Y'yi göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan İbrahim Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ramazan D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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Konya silahlı kavga

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