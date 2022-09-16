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Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

16.09.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz sefer gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca programlar düzenlenecek.

İstanbul Yolu'nda bisiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtılırken şehrin farklı noktalarında da hafta boyunca her gün ücretsiz reflektörlü yelek dağıtımı sürecek.

Etkinliklerin 22 Eylül'e kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet tramvayı da bisiklet sürücüleri için ücretsiz hizmet verecek. Hafta süresince Kültürpark ile şehrin çeşitli noktalarına ücretsiz bisiklet tamir çadırları yerleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, çadıra gelen bisiklet kullanıcılarının bisikletlerinin tamir ve bakımlarını ücretsiz yapacak. 17 Eylül'de bisiklet camiası ile Çatalhöyük'e bisiklet sürüşü etkinliği, 18 Eylül'de 'Bisiklet Sizden, Çay-Simit Bizden, Bisiklet Şehri Konya Halk Sürüşü' etkinliği ve 'Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması' sergi ve ödül töreni yapılacak. 20 Eylül'de 'İlkokul Öğrencileri Bisiklet Tramvayı'na Biniyor' etkinliği, 22 Eylül'de de Prof. Dr. Bedrettin Mercimek tarafından 'Bisiklet Kullanarak Nasıl Gençleştim' konulu seminer düzenlenecek."

Açıklamada, sözlerine yerilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu yılki teması 'Çeşitlendirerek Devam Et' olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca şehrin çeşitli noktalarında bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarına binlerce reflektörlü sarı yelek dağıtacağız. Ayrıca hafta boyunca her gün yine şehrin çeşitli noktalarında ücretsiz bisiklet tamir çadırları, bisiklet kullanıcıları için hizmet verecek. Farkındalık çalışmaları, öğrencilere yönelik bilinçlendirme etkinlikleri ve bisiklet sürüş programları Konyalılarla buluşacak." ifadesini kullandı.

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet tramvayı ücretsiz olacak

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Anahtar Kelimeler:
Konya Konya Büyükşehir Belediyesi bisiklet

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