YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'da bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

30.07.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'da bir evde 6 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri, 6 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk bilgilere, ölen kişilerin silahla vurulduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'da bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'daki bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'daki bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'daki bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'daki bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'daki bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'daki bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'daki bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Konya'daki bir evde 6 kişinin cesedi bulundu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:45
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:09
Yatsı
21:39

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Genç Eczanesi
Karatay
Selçuk Eczanesi
Karatay
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Erdem Eczanesi
Selcuklu
Esentepe Eczanesi
Selcuklu
Hasan Baş Eczanesi
Selcuklu
Oğlakçı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.