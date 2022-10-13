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Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

13.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesinde bir çiftlikte 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çiftlikte yüklü miktarda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, saman balyalarının altına gizlenmiş ve etiket bandıyla sarılan kolilerin içindeki tütünü buldu.

Toplam 450 kilogram olduğu belirlenen kaçak kıyılmış tütüne el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya'da çiftlikte saman balyalarının altında 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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