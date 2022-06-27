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Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

27.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen 9. Konya Bilim Festivali'ni, dört günde 281 bin bilim meraklısı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, drone gösterileri, video mapping uygulamaları, ışık ve eğlenceli sahne gösterileri sergilenen festivalde, Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketleri de stant açtı.

Festivalde sergilenen Milli Muharip Uçak, yerli ve milli savaş helikopteri Atak, Bayraktar TB2, yerli genel maksat helikopteri Gökbey ve uçan araba Cezeri gibi araçlara, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere, festivali büyük bir coşkuyla 23-26 Haziran'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayraktar ve Akıncı TİHA'nın festivalde uçuş yaptığını belirten Altay, amaçlarının çocukları milli teknoloji hamlesiyle tanıştırmak ve zihinlerinde bilim ışığı yakmak olduğunu dile getirdi.

Önceki yıllara kıyasla katılım rekoru kırdıklarını anlatan Altay, "Festivalimizde 281 bin vatandaşımızı ağırladık. Özellikle çocukların elinden tutarak bilim festivalimize gelen anne babalara, babaannelere ve dedelere çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl festivalimizi daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Altay, ziyaretçilerin, doğa ve tarım, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, uzay ve havacılık atölyelerinde bilimsel keşif sürecine aktif olarak katıldığını kaydetti.

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivali 281 bin ziyaretçi ağırladı

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