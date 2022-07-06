Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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