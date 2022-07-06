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Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

06.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Durumu ağır olan doktor ile aynı silahla intihar girişiminde bulunan hasta, ameliyata alındı

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran hasta, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Durumu ağır olan doktor Karakaya ve hastanın ameliyata alındığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

- Durumu ağır olan doktor ile aynı silahla intihar girişiminde bulunan hasta, ameliyata alındı

Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

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