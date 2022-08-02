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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

02.08.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Umut Sayhan (29) yönetimindeki 20 AK 414 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda Görkem Türkmen idaresindeki 33 TZ 733 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, şoförler Sayhan ve Türkmen ile Zahide Türkmen ve Zeynep Ece Türkmen yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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