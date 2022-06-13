YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

13.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 tır ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ferhat Koyak yönetimindeki 01 ADT 767 plakalı güneş paneli yüklü tır, Seydişehir - Antalya kara yolunun 25. kilometresinde, karşı yönden gelen Ramazan Özkul'un kullandığı 51 BG 620 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan iki araç da Mehmet Bozyar yönetimindeki 70 AG 050 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Özkul hayatını kaybetti, araçtaki eşi Aynur Özkul yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Özkul, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

Konya Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:20
Yatsı
22:00
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.