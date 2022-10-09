Konya'da kazada hayatını kaybeden belediye çalışanı toprağa verildi

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Beyşehir Belediyesi personeli Hasan Basri Ecevitci, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Beyşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünde grafiker olarak görev yapan 41 yaşındaki Ecevitci için Beyşehir Belediyesi hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, burada yaptığı konuşmada, Ecevitci'nin "beyefendi" bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Verdiğimiz emri geceyse gece, gündüzse gündüz yetiştiren bir evlattı. Çok genç yaşta gitti. Çok üzgünüz, ne söylesek zor." diye konuştu.

- Eşini KPSS için Konya merkeze götürüyormuş

Ecevitci'nin kazadan önce de kendisiyle mesajlaştığını vurgulayan Bayındır, "Onun elinde olmayan bir gündü dün. Gitmeliydi. Eşinin KPSS sınavı olduğu için yola çıkmış. Üzgünüz, ne söylesek zor. O yüzden emeklerini bize helal etsin. Çünkü onun bizde hakkı var. Allah mekanını cennet etsin, Peygambere komşu eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşlarının da katıldığı törende yapılan duaların ardından Ecevitci'nin naaşı, Çarşı Camisi önünde kılınan namaz sonrası, ilçe kabristanında toprağa verildi.

Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yapan Ecevitci'in boşta kalan çalışma masasının üzerine mesai arkadaşları karanfil bıraktı.

Öte yandan, trafik kazasında ağır yaralanarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan 31 yaşındaki eşi Eslem Ecevitci'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hasan Basri Ecevitci yönetimindeki 06 BAA 386 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen Hayrullah Ç'nin kullandığı 38 ADK 421 plakalı tırla çarpışmış, Ecevitci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Tır sürücüsü Hayrullah Ç. ise gözaltına alınmıştı.