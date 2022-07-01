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Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

01.07.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da Meram Belediyesinin düzenlediği klasik otomobil sergisi açıldı.

​​​​​​​Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren sergide, 1956 model otomobiller yoğun ilgi gördü.

Meram belediye Başkanı Mustafa Kavuş, serginin açılışında, klasik arabaların çoğunlukla trafikte görülemeyen ancak bir dönemin güzelliğini yansıtan araçlar olduğunu söyledi.

Sergiyle, geçmişin günümüze taşımasının yanında, vatandaşların hatıralarına da uzanmayı amaçladıklarını aktaran Kavuş, "Klasik otomobiller üzerinden hemşerilerimize hatıralarını tekrar yaşatalım ve aynı zamanda bu sevgiyi gelecek nesillere de taşıyalım istedik. Yaz bitmeden Meram Dutlu Millet Bahçesi'nde daha geniş katılımlı ve daha büyük bir klasik otomobil etkinliği gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sergideki klasik otomobillerin sahipleri adına konuşan koleksiyoncu Mehmet Koç ise klasik otomobillerin sevgiye ve dostluğa vesile olduğunu belirtti.

Klasik otomobil sevgisinin büyümesiyle Türkiye'de çok büyük bir aile olduklarını anlatan Koç, "İnsanların eski fotoğraflarda, filmlerde gördükleri otomobilleri yakından görmesi için bugün burada sergimizi açtık." ifadelerini kullandı.

Klasik otomobil sergisi, 4 Temmuz'a kadar açık olacak.

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

Konya'da klasik araba tutkunları bir araya geldi

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