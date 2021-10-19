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Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

19.10.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkarak yaya geçidine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 UM 224 plakalı tır, Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde Kılıçarslan Gençlik Merkezi yaya üst geçidine çarptı.

Tırın kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Murat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın hızının dikkatini çektiğini belirterek, "Bir anda yoldan çıktı. Köprüye çarptı, karşı şeride geçmeden durdu. Hemen ambulansı aradık. Büyük bir gürültü çıktı. Karşı şeride geçse daha kötü sonuçları olabilirdi." diye konuştu.

Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkar tır üst geçide çarptı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

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