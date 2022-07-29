İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde döviz çalan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

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