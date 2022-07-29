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Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

29.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan dün döviz çalan 3 şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde döviz çalan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera görüntülerinden şüphelilerin ticari taksiyle Adana'ya gittiğini belirledi.

Konya ve Adana polisinin müşterek yürüttüğü operasyonda, Gürcistan uyruklu G.T. (43), I.B. (33) ve B.T. (34) gözaltına alındı.

Şüpheliler Konya'ya getirildi, kuyumcudan çalınan döviz sahibine teslim edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheliler, dün 100 bin lira değerinde döviz alıp kaçmıştı.

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

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