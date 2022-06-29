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Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

29.06.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri E. (51) idaresindeki 27 AGD 143 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 1. kilometresi Karabulak Kavşağı yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yüksel (48), Selvi (37), Zehra (22), Betül (16) ve Gülcan E. (11) yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

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