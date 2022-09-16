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Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

16.09.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da plastik depo imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Karatay ilçesinde bulunan KOBİSAN Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Ekipler, tedbir amacıyla fabrikanın yanındaki iş yerlerinde de inceleme yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 12 araç ile yangını söndüren 30'u aşkın personel, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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