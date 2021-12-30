Konya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da hizmet veren Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çeşitli komplekslerin yanı sıra laboratuvar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları ve kuvözlerin yer aldığı hastanesiyle ile sahipsiz misafirlerini ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, örnek olacak uygulamalarla dikkati çekiyor.

2 bin 500 hayvan kapasiteli merkezdeki yaralı hayvanlar için tam teşekküllü hayvan hastanesinde; laboratuvar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları ve kuvözler yer alıyor.

Alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanıyla sahipsiz canlara hizmet veriliyor.

Merkezde ayrıca yıllık ortama 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılanması ve düzenli olarak bakımı ve beslenmesi yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

- Merkez, 1 milyon metrekare toplam zemin üzerinde 100 bin metrekare alana kurulu

Altay, AA muhabirine, hayvan hakları konusunda da önemli işler yaptıklarını söyledi.

Yaratılan her şeyi yaratandan dolayı saygı duyduklarını ve sevdiklerini belirten Altay, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili çok önemli bir gündem var. İçinde bulunduğumuz Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz 1 milyon metrekare toplam alan üzerinde 100 bin metrekare alana kurulu. Çeşitli bölümlere ayrılmış bu kompleksimizde; misafirlerimizi karşılayacağımız bir ziyaretçi merkezi, barınaklar ve hayvan hastanemiz var. Özellikle hayvan hastanemizde tüm tıbbi müdahalede bulunacak bir donanıma sahibiz. Laboratuvarlar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları, kuvözleri ile birlikte gelen tüm hayvanlarımıza burada destek oluyoruz. Buradaki amacımız, hayvanları en güzel şekilde misafir edebilmek. Merkezimize getirilen yasaklı olan ırklarla ilgili de ayrı bölümlerimiz var."

- Rehabilitasyon sürecine katkı için 40 bin metrekarelik ilave alan

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarıyla ilgili ifadeleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genelgesine uygun olarak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu konuda öncü çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte merkezimizde 100 bin metrekare alana ilave olarak rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak için 40 bin metrekarelik yeni bir alan oluşturuyoruz." dedi.

Trafik kazaları ve yaralanmalarda acil müdahale aracı olan Canbulan'ın Türkiye'ye örnek şekilde hizmete devam ettiğini aktaran Altay, "Acil müdahale ekibimiz, bir ambulans mantığıyla yaralı hayvanı bir an önce alarak burada yapılacak işlerin tamamlanmasıyla ilgili süreci takip etmek için rehabilitasyon merkezimize getiriyorlar. Eğer burada çözüm üretemiyorsak Avrupa'nın en büyük hayvan hastanesi olan Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde işlemlerini yerine getiriyoruz. Bütün yaşayan canlılara saygı duyuyoruz ve onların insanlara zarar vermeden birlikte yaşaması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

- 25 bin nüfus üzeri ilçelerde de hayvan rehabilitasyon merkezleri yapılacak

Altay, merkezi; Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleriyle birlikte işlettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Konya merkezin tamamına burada hizmet veriliyor. İnşallah ilçelerimizde de hayvan barınaklarının oluşturulmasıyla ilgili ilçe belediyelerimizle yine ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bunların bir kısım hibelerini Büyükşehir olarak biz veriyoruz. İnşallah yakın zamanda 25 bin nüfusun üzerinde olan tüm ilçelerimizde standartlara uygun hayvan rehabilitasyon merkezlerinin yapıldığına da şahitlik edeceğiz."