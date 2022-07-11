Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Emrah Türk, (35) Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde karşılaştığı Besim A. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Çıkan kavgada Besim A, Türk'ü av tüfeğiyle sırtından vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Türk'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli Besim A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Konya'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı
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