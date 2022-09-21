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Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

21.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Ramzi Hachmi idaresindeki 07 AUY 263 plakalı ticari araç Seydişehir-Konya kara yolu Karabulak Kavşağı'nda Emirhan A. yönetimindeki 34 CUT 961 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak devrildi.

Sürücü Ramzi Hachmi ile araçtaki Emma Hachmi, Mecnmı Najoua, Beun Evelien yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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