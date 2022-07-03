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Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

03.07.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

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