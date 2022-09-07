Konya'nın Ereğli ilçesinde traktör ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
M.D. idaresindeki 42 ACA 723 plakalı traktör Çömlekçi Mahallesi'nde sürücüsü tespit edilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada elektrikli bisiklette bulunan Burak Sarpkaya ve Volkan Bardakçı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burak Sarpkaya, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü M.D. gözaltına alındı.
Konya'da traktör ile çarpışan elektrikli bisikletteki bir kişi öldü
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