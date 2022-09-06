Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin belirlenen adreslerde ve araçlarda yaptığı aramada, 713 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 15 bin 820 uyuşturucu hap, 9 bin 590 sentetik ecza maddesi, bir miktar metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin lira ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

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