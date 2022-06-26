Konya Büyükşehir Belediyesince bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve yoğun ilgi gören Bilim Festivali (BilimFest) sona erdi.
Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen, açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı, dört gün devam eden festival, kentten ve farklı şehirlerden her yaştan on binlerce bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.
Drone gösterileri, video mapping uygulamaları, ışık gösterileri ve eğlenceli sahne gösterileri düzenlenen festivalde, milli teknoloji hamlesinin gururu savunma sanayi şirketleri de stant açtı.
Ziyaretçiler TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN KONYA, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi önemli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının kurduğu stantları gezme imkanı buldu.
Festivalde, her yaştan katılımcıya ilham kaynağı olacak yenilikler ve yüzlerce bilimsel etkinlik yer aldı.
Konya'daki 9. Bilim Festivali sona erdi
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