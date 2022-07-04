YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

04.07.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ölen 5 kişiden 4'ü son yolculuğuna uğurlandı.

Beyşehir ilçesindeki kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesinde otopsileri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Kent merkezine getirilen gençlerden dördünün cenazesi, öğle namazına müteakip defnedildikleri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ölenlerden Şeval Karabulut ve Sait Belgemen Araplar Mezarlığı'na, Muammer Tan Yediler Mezarlığı'na, Veli Büyükaydın ise Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Gençlerden Sait Belgemen'in sosyal medya hesabında en son, aynı kazada yaşamını yitiren Veli Büyükaydın ile çekilmiş fotoğrafını; "Karanlıkta bir arkadaşla yürümek, ışıkta yalnız yürümekten daha iyidir." notuyla paylaştığı görüldü.

Öte yandan dün ailelerin cenazeleri teşhisi esnasında, Ayşenur Boncuk ile Nisa Nur Karabulut'un kimliklerinin karıştığı, "öldü" zannedilen Nisa Nur Karabulut'un yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden 5 genç ile aynı araçtan yaralı kurtulan 2 gencin, tatil için Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gittikleri, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.

Ölen Şevval Karabulut ile kazadan yaralı kurtulan Nisa Nur Karabulut'un kardeş oldukları bildirildi.

Hayatını kaybeden gençlerden Ayşenur Boncuk'un ise gün içinde defnedileceği bilgisi verildi.

- Olay

Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpışmış, kazada 06 BCA 441 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Ayşenur Boncuk ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada her 2 sürücü ile Nisa Nur Karabulut ve Ela Ceylin Anık yaralanmıştı.

Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edilmiş, cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

Konya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:26
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:02
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.