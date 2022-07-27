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Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru

27.07.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov: "İkinci maçta oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum"

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, yarın Arabam.com Konyaspor ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasına ilişkin, oyuncularının elinden geleni yapacağını umduğunu söyledi.

Mikhailov, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maça hazır olduklarını ve oynadıkları ilk karşılaşmayı analiz ettiklerini kaydetti.

Belarus temsilcisinin teknik direktörü, bir basın mensubunun Konyaspor'u hafife aldıkları yönündeki değerlendirmesine katılmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Karşı takımı ilk başta küçümsemedik, maça hazırlandık. Sadece istediklerimizi yapamadık. Konyaspor, ilk maçta iyi bir performans gösterdi. 3 gol atarak ikinci maça daha sağlam çıkmayı başardı. İkinci maçta oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum. Rakip ilk maçta ilk dakikalardan baskı uyguladı. Kırmızı kart görmelerine rağmen iyi bir performans göstermeye çalıştılar ve yapabildiler. Taraftarları önünde de aynı şekilde baskı kuracaklardır. Ancak sonuçta bu futbol, ne olacağı belli değil."

Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru

- BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov: "İkinci maçta oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum"

Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov maçına doğru

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