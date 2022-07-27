Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, yarın Arabam.com Konyaspor ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasına ilişkin, oyuncularının elinden geleni yapacağını umduğunu söyledi.

Mikhailov, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maça hazır olduklarını ve oynadıkları ilk karşılaşmayı analiz ettiklerini kaydetti.

Belarus temsilcisinin teknik direktörü, bir basın mensubunun Konyaspor'u hafife aldıkları yönündeki değerlendirmesine katılmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Karşı takımı ilk başta küçümsemedik, maça hazırlandık. Sadece istediklerimizi yapamadık. Konyaspor, ilk maçta iyi bir performans gösterdi. 3 gol atarak ikinci maça daha sağlam çıkmayı başardı. İkinci maçta oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum. Rakip ilk maçta ilk dakikalardan baskı uyguladı. Kırmızı kart görmelerine rağmen iyi bir performans göstermeye çalıştılar ve yapabildiler. Taraftarları önünde de aynı şekilde baskı kuracaklardır. Ancak sonuçta bu futbol, ne olacağı belli değil."