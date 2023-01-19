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Konyaspor'dan gönderilmesinin sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiası!

19.01.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un tecrübeli teknik adam İlhan Palut ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırması spor kamuoyunda oldukça ses getirirken, yaşanan bu beklenmedik ayrılığın nedeni olarak birçok iddia ortaya atılmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu bu ayrılığa dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atarken, "İlhan Palut cevap verir" sözlerini kullandı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor'da tecrübeli çalıştırıcı İlhan Palut ile yolların ayrılması oldukça ses getirmişti. Yaşanan bu ayrılık sonrası konuşan ve böyle bir karar asla beklemediğini söyleyen İlhan Palut "Konyaspor'da güzel ve başarılı bir 2 yıl geçirdik. Beşiktaş maçını kazanabilecek performansı göstermiştik. Yenilginin ardından oyuncularda psikolojik olarak geriye gitmeler gördüm. İkinci başkanımız benimle görüşmek istedi. Yaklaşık 30 saniye görüştük, onlar için zor bir görüşme olacağını ve benimle yollarını ayırmaya karar verdiklerini söylediler. Gerekçe olarak da kan değişikliğinin gerektiğini söylediler. Ben de teşekkür ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu beklenmedik ayrılık kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken, ayrılığın nedeni de araştırılmaya başlanmıştı. Konuyla alakalı birçok senaryo ortaya atılırken, A Spor'da yorumculuk yapan futbol adamı Erman Toroğlu konuyla alakalı çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"YAPTIĞI OLAYLARDAN BIKMIŞLAR"

"YAPTIĞI OLAYLARDAN BIKMIŞLAR"

Toroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada İlhan Palut'un Konyaspor'dan gönderilmesine dair, "Kamuoyunda İlhan Palut için çok enteresan şeyler söyleniyor. Uzun zamandır teknik adamdan rahatsız yönetim. Nedeni, maçlardan sonra ve ilk yarılarda teknik adamın koridorlarda yaptığı olaylardan artık bıkmışlar."

"UZUN SÜREDİR YÖNETİM RAHATSIZMIŞ" 

"UZUN SÜREDİR YÖNETİM RAHATSIZMIŞ" 

"Gözlemciler falan rica, minnet bazılarını yazdırmamışlar diye duydum. Rakip teknik direktörlere hareket falan yapılıyormuş. Uzun zamandır rahatsızmış yönetim. Yeni teknik adamı hazırlamışlar daha evvelden. Gidişi, başarısızlığı veya teknik açıdan diye değil bu açından." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A SUNUM YAPMIŞ!" 

"BEŞİKTAŞ'A SUNUM YAPMIŞ!" 

Erman Toroğlu, açıklamalarını, "Bu kafada çalışırsa her yerden ayrılır diyorlar. Tabii buna İlhan Palut cevap verir. Teknik adam aramışlar Konyalılar. Bunun mağlubiyetle, puanla bir alakası yok. İsmail Kartal bizde çalışırken, bize gelmek için bize sunum yaptı diyorlar. Beşiktaş'ta Ismael varken, oraya da sunum yaptı diyorlar. Kendisi bir şeyler yaptı diyorlar. Bu anlattıklarım çok net. Bunları yönetim söylüyor. En yetkili yönetici diyor bunu." diye tamamladı.

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