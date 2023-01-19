Konyaspor'dan gönderilmesinin sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiası!

"BEŞİKTAŞ'A SUNUM YAPMIŞ!"

Erman Toroğlu, açıklamalarını, "Bu kafada çalışırsa her yerden ayrılır diyorlar. Tabii buna İlhan Palut cevap verir. Teknik adam aramışlar Konyalılar. Bunun mağlubiyetle, puanla bir alakası yok. İsmail Kartal bizde çalışırken, bize gelmek için bize sunum yaptı diyorlar. Beşiktaş'ta Ismael varken, oraya da sunum yaptı diyorlar. Kendisi bir şeyler yaptı diyorlar. Bu anlattıklarım çok net. Bunları yönetim söylüyor. En yetkili yönetici diyor bunu." diye tamamladı.