Konyaspor'dan gönderilmesinin sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiası!

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor'da tecrübeli çalıştırıcı İlhan Palut ile yolların ayrılması oldukça ses getirmişti. Yaşanan bu ayrılık sonrası konuşan ve böyle bir karar asla beklemediğini söyleyen İlhan Palut "Konyaspor'da güzel ve başarılı bir 2 yıl geçirdik. Beşiktaş maçını kazanabilecek performansı göstermiştik. Yenilginin ardından oyuncularda psikolojik olarak geriye gitmeler gördüm. İkinci başkanımız benimle görüşmek istedi. Yaklaşık 30 saniye görüştük, onlar için zor bir görüşme olacağını ve benimle yollarını ayırmaya karar verdiklerini söylediler. Gerekçe olarak da kan değişikliğinin gerektiğini söylediler. Ben de teşekkür ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan bu beklenmedik ayrılık kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken, ayrılığın nedeni de araştırılmaya başlanmıştı. Konuyla alakalı birçok senaryo ortaya atılırken, A Spor'da yorumculuk yapan futbol adamı Erman Toroğlu konuyla alakalı çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Toroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada İlhan Palut'un Konyaspor'dan gönderilmesine dair, "Kamuoyunda İlhan Palut için çok enteresan şeyler söyleniyor. Uzun zamandır teknik adamdan rahatsız yönetim. Nedeni, maçlardan sonra ve ilk yarılarda teknik adamın koridorlarda yaptığı olaylardan artık bıkmışlar."
"Gözlemciler falan rica, minnet bazılarını yazdırmamışlar diye duydum. Rakip teknik direktörlere hareket falan yapılıyormuş. Uzun zamandır rahatsızmış yönetim. Yeni teknik adamı hazırlamışlar daha evvelden. Gidişi, başarısızlığı veya teknik açıdan diye değil bu açından." dedi.
Erman Toroğlu, açıklamalarını, "Bu kafada çalışırsa her yerden ayrılır diyorlar. Tabii buna İlhan Palut cevap verir. Teknik adam aramışlar Konyalılar. Bunun mağlubiyetle, puanla bir alakası yok. İsmail Kartal bizde çalışırken, bize gelmek için bize sunum yaptı diyorlar. Beşiktaş'ta Ismael varken, oraya da sunum yaptı diyorlar. Kendisi bir şeyler yaptı diyorlar. Bu anlattıklarım çok net. Bunları yönetim söylüyor. En yetkili yönetici diyor bunu." diye tamamladı.