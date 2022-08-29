SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Konyaspor Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti! Jorge Jesus Süper Lig'de ilk kez mağlup

Konyaspor Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti! Jorge Jesus Süper Lig'de ilk kez mağlup

29.08.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'un konuğu oldu. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan ev sahibi ekip Konyaspor oldu. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini alırken, 7 puanda kaldı. Konyaspor ise aldığı bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti ve Süper Lig'de üçüncülük koltuğuna oturdu. İşte Konyaspor Fenerbahçe karşılaşmasına dair detaylar...

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan Konyaspor Fenerbahçe maçı ile sürdü. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Konyaspor oldu. Konyaspor'un golü karşılaşmanın 66. dakikasında Muhammet Demir'den geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe 7 puanda kalırken, Konyaspor puanını 8'e yükseltti ve Fenerbahçe'nin hemen önünde üçüncülüğe yükseldi.

İKİ TAKIMDA 10 KİŞİ TAMAMLADI!

oooo

Konyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği müsabakaya kırmızı kartlar damgasını vurdu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Enner Valencia gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, dakikalar 54'ü gösterdiği sırada Konyasporlu savunmacı Adil Demirbağ rakibine yaptığı müdahale sonrası gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

JESUS İLKİ YAŞADI

AA-20220829-28758905-28758897-ARABAMCOM_KONYASPOR_FENERBAHCE (Large)

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini tattı. Sarı-Lacivertliler, ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik almıştı.

HAFTAYA RAKİP KAYSERİSPOR

popo

Fenerbahçeli ligin 5. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak, Konyaspor ise deplamasmanda Giresunspor'un konuğu olacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor son dakika fenerbahçe ak maçı süper li portekizli konyaspor puan iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durum

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durum

Balotelli, Adana’dan ayrıldığı iddiası! İşte o fotoğraf...

Balotelli, Adana’dan ayrıldığı iddiası! İşte o fotoğraf...

Kadroya giremeyen oyuncuya Fransız devi talip oldu

Kadroya giremeyen oyuncuya Fransız devi talip oldu

Abdülkadir Ömür için skandal iddia

Abdülkadir Ömür için skandal iddia

Biri geliyor, biri gelmiyor! Galatasaray...

Biri geliyor, biri gelmiyor! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor

Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.