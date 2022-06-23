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Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

23.06.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, deneyimli kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Sami Pirinç de katıldı.

Konyaspor, Karşıyaka altyapısında yetişen ve geçen sezon Bursaspor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile bonservis bedeli ödemeden 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

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