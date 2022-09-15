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Konyaspor stadına kavuşuyor

15.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Stadımız ve taraftarımızla buluşmak için Ümraniyespor maçını bekliyoruz. Büyük bir coşkuyla takımımızı karşılamaya hazır olacağız"

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha zemininin uygunsuzluğu nedeniyle sezon başından beri iç saha maçlarını Eskişehir Yeni Stadı'nda oynayan Konyaspor, hibrit çim çalışmalarının tamamlanmasıyla ekim ayı itibarıyla karşılaşmalarını sahasında yapacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda devam eden ileri teknoloji hibrit çim ekim çalışmalarını inceledi.

Altay, stattaki çalışmaları bir hafta içinde tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Stadımız ve taraftarımızla buluşmak için Ümraniyespor maçını bekliyoruz. Büyük bir coşkuyla takımımızı karşılamaya hazır olacağız." diye konuştu.

Stadı Ümraniyespor maçına hazırladıklarına işaret eden Altay, tüm Konya'yı şehrin markalarından biri olan Konyaspor'u desteklemeye davet etti.

Statta hibrit çim çalışmalarında son aşamaya gelindiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Çim serimi tamamlandı. Dünyanın en üst teknolojisi olan hibritleme işlemine şu an devam ediliyor. İnşallah bir hafta içinde bütün işlemleri tamamlamayı planlıyoruz. Konyaspor'umuz, kendisine layık bir zeminde maçlarını oynamaya devam edecek. Konyaspor'umuza çok iyi gittiği bu sezonda başarılar diliyoruz. Konyaspor'umuzun en iyi şartlarda mücadele etmesi bizim en önemli önceliğimiz. Stadımızın yeni çimleri hem seyircimize, hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olsun."

Konyaspor stadına kavuşuyor

- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Stadımız ve taraftarımızla buluşmak için Ümraniyespor maçını bekliyoruz. Büyük bir coşkuyla takımımızı karşılamaya hazır olacağız"

Konyaspor stadına kavuşuyor

Konyaspor stadına kavuşuyor

Konyaspor stadına kavuşuyor

Konyaspor stadına kavuşuyor

Konyaspor stadına kavuşuyor

Konyaspor stadına kavuşuyor

Konyaspor stadına kavuşuyor

Konyaspor stadına kavuşuyor

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