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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

13.08.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, dar alanda pas çalışması ve rondo oyun ile sona erdi.

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor medipol başakşehir

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