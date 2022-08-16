Kopenhag Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Bordo Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kopenhag Trabzonspor şifresiz mi?