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Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kopenhag Trabzonspor şifresiz mi?

16.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag Trabzonspor maçı, Karadeniz ekibi için büyük öneme sahip. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Fırtına, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Parken Stadı'nda oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki "Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Kopenhag Trabzonspor şifresiz mi?" İşte detaylar...

Kopenhag Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Bordo Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kopenhag Trabzonspor şifresiz mi?

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Trabzonspor maçı Parken Stadı'nda Türkiye saati ile 16 Ağustos 2022 Salı günü 22.00'de oyanancak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak temsilcimiz Trabzonspor maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı dijital medya platformu Exxen'de ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?
Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag Danimarka
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