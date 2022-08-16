Kopenhag Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kopenhag Trabzonspor maçı canlı izle!

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu mücadelesinde Kopenhag'a konuk olacak. Bordo Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. 16 Ağustos Salı (bugün) Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı ise İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Futbolseverler "Kopenhag Trabzonspor maçı saat kaçta", "Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...