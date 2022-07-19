Koroplast, halka arzla markalaşmasını ve üretimini güçlendirmeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu, "Bugün halka sorduğumuz zaman Koroplast yüzde 90'ın üzerinde hatırlatılmaksızın bir bilinirliğe sahip, jenerik bir adı var. Bu marka sonsuza kadar gitsin, uzun ve verimli olsun istiyoruz. Halka arz, bunun bir parçası. Buradan aldığımız güçle markamızı ve sanayi tarafımızı daha çok büyütmek temel hedeflerimiz arasında." diye konuştu.

Türkoğlu, Koroplast'ın halka arzına ve markanın yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koroplast'ın kurumsallaşma sürecini aktaran Türkoğlu, şunları söyledi:

"20 yıldır serüveninin içerisindeyim, 40 yıllık bir markayı konuşuyoruz. 2007 yılında kurumsallaşma çalışmaları başlattık ve 2010 yılında bitti. Koroplast'ı bizim gibi profesyoneller yönetiyor. İcra komitesi ve yönetimi belli. Bu aşamaya gelmiş bir şirketin en üst adımı da halka açılması oluyor. Bütünleyici ve artık daha olgunlaşması için gerekli. Biz burada halka açıklık oranımızı oldukça iyi bir seviyede tuttuk. Bugün halka sorduğumuz zaman Koroplast yüzde 90'ın üzerinde hatırlatılmaksızın bir bilinirliğe sahip, jenerik bir adı var. Bu marka sonsuza kadar gitsin, uzun ve verimli olsun istiyoruz. Halka arz, bunun bir parçası. Buradan aldığımız güçle markamızı ve sanayi tarafımızı daha çok büyütmek temel hedeflerimiz arasında."

Türkoğlu, marka bilinirliklerinin çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, "Buzdolabı poşeti, çöp torbası denince akla Koroplast geliyor. Tüketicinin bu kadar çok güven duyuyor olması umut vadediyor. O yüzden çok umutluyuz gelecekle ilgili. 20-21-22 Temmuz'da halka arz, talep toplama tarihlerimiz ve gong törenimizi de 28 Temmuz olarak planladık. Süreç çok olumlu geçti. Yaptığımız görüşmelerde, özellikle kurumsal yatırımcı kısmı oldukça pozitif diyebilirim. Kalan kısmın da öyle pozitif olacağını düşünüyorum. Pay değerleri ve halka açıklık olarak oldukça iyi bir noktadayız. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda iyi bir süreç yaşayacağımızı ve çok pozitif kapanacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kaliteli, sağlam ve yenilikçi ürünler üretiyoruz"

Kuruldukları günden bu yana hep ilkleri yaptıklarını belirten Türkoğlu, "İlk çöp poşetini, ilk buzdolabı poşetini, ilk fırın poşetini, ilk mikrodalga poşeti ve doğada çözünen torbaları ilk biz yaptık. Tabii daha yapmak istediklerimiz ve projelerimiz var. Bu halka arzla birlikte bunları yapabilecek kabiliyete de geleceğiz. Bizde sürekli yeni ürün var. Her yıl bir iki tane yeni ürünümüz olur. Örneğin son çıkan temizlik kategorimiz. Burada kirli suyla, temiz suyu birbirinden ayıran farklı bir sistemle yer temizlemeyi, tüketicilere öneriyoruz. Bu tür ürünler gelecek ve ilkleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkoğlu, tüketicinin hayatını kolaylaştırdıklarını ifade ederek, "Kaliteli, sağlam ve yenilikçi ürünler üretiyoruz. Bunları tüketiciden bağımsız yapmıyoruz. Sürekli belli gruplarla toplantılar yapıyoruz. Profesyonel şekilde anketlerle pekiştiriyoruz. Tüketici bizden ne istiyor? Ürünlerimizden memnun mu, değil mi? Ar-Ge ve inovasyon tarafımız çok güçlü. Bu ileriye dönük yapacaklarımızın mesajını da veriyor aslında. Bu süreçten sonra biz kurumsal olarak hem finansallarımızı büyüteceğiz hem de bir taraftan yeni ürünlerimizle tüketicinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Geçen yılın finansal sonuçlarını aktaran Türkoğlu, "Yüzde 46'lık büyüme rakamıyla 2021 yılını 407 milyon TL net ciroyla kapattık. FAVÖK marjı karlılığı yüzde 26 olan ve finansal olarak da çok sağlam bir şirketiz. Büyüme rakamlarımız böyle iki basamaklıdır her yıl. Çünkü yeni bir kategori burası. OECD ülkelerine baktığımızda hane tüketimlerinin yüzde 80'lerin üzerinde olduğunu görüyoruz çöp torbasında. Türkiye'de henüz yüzde 55'lerde. O da market yasasıyla birlikte bir miktar arttı. Ama daha kullanım alışkanlıklarınız pekişmedi." ifadelerini kullandı.

- "100 mağazanın 90'ında Koroplast var"

Bekir Türkoğlu, kullanım alışkanlıklarının pekişmesiyle toplam pazarın da büyüyeceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Koroplast'ın yüzde 50'ye yakın pazar payı var. Birçok yeni kategori var. Pişirme kağıdı henüz çok yeni Türkiye'de, bu ürünü Türk halkı çok sevdi. İnsanlar çok hızlı adapte oldular, kullanım alışkanlığı çabuk pekişti. Diğer tarafa baktığınızda gıdada saklama çok önemli. Bugün tüm dünyada gıda konusunda bir kıtlık var. Gıdanın bu kadar değerli olduğu bir yerde bizim ürünlerimiz çok ciddi bir fayda sağlıyor. Kurban Bayramı'nı geçirdik, bu inanılmaz bir tüketimdir bizim açımızdan. Çünkü Türkiye'de bir yılda tüketilen ürünün yüzde 35'i dini vecibelerle bir ya da iki günde üretiliyor. Bizim buraya dönük işte buzdolabı poşetlerimiz, kilitli poşetlerimiz, çift kilitli ya da fermuarlı poşetlerimiz var. Her biri çok işlevsel ve vazgeçilmez ürünler. Burada çok ciddi bir işlevi oluyor ve çok iyi bir Kurban Bayramı geçirdik."

Gıdada saklamanın önemine dikkat çeken Türkoğlu, "Taze tutan bir poşetimiz var. Bu içine koyduğunuz ürünü altı kata kadar taze tutabiliyor. Yani içine bir ekmeği koyduğumuzda bir ay buzdolabında o ekmek küflenmiyor ve bozulmuyor. Yüzü aşkın aktif ürünümüz var. Ve Türkiye'de 52 bin noktayı aşkın seviyeye gidiyoruz. Türkiye'de gıda perakendesi olarak 100 tane mağaza varsa 90'ında Koroplast ürünlerini bulabiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, katma değerli ihracat hedeflediklerini belirterek, "İhracat, gelirimizde yaklaşık yüzde 10'luk bir paya sahip. 10'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Birçoğu Avrupa ülkesi. Biz Türkiye'de bir hızlı tüketim ürünleri markasıyız ve çok güçlü bir markayız. Bu markanın katma değeriyle birlikte, markalı ihracat yapmak istiyoruz ve burada yapmamız gerekenin de bir pazarlama yatırımı olduğunu biliyoruz. Bugün Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da pazarda çok güçlüyüz. Neden başka yerlerde olmasın? Şimdi bunun çalışmalarını yapıyoruz, ileriye dönük markalı ihracatta büyümek gibi bir hedefimiz var." dedi.

Koroplast’ın payları için 20-21-22 Temmuz tarihlerinde, 4,68 lira sabit fiyattan talepler toplanacak.