Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı

Samsun'da, koruma altına alınan kum zambaklarının da bulunduğu sahilde yapılan temizlik çalışmasında 2,5 ton atık ve çöp toplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terme-Miliç Sahili'nden Yakakent ilçesine kadar uzanan yaklaşık 148 kilometre mesafeyle Türkiye'nin en uzun sahillerinden birine sahip olan Samsun'da 13'ü mavi bayraklı olmak üzere çok sayıda plaj bulunuyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre ülkenin de en çok mavi bayraklı plajı olan şehirleri arasında 6. sırada yer alan Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de periyodik olarak temizlik yapıyor.

Plajların ve kumsalların temiz tutulması için büyük çaba sarf eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı desteğiyle Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerini kapsayan Costal Sahili'nde ortak çalışma yürüttü. Altmış iki personel ve 5 araçla sürdürülen temizlik faaliyetleri kapsamında kumsallar tırmıklı araçlarla taranıp elenirken, 3 bölgeye ayrılan ekipler ise yüzeydeki atıkları topluyor.

Plastikten cama, metalden pet şişelere, organik atıklardan izmaritlere kadar çevreye gelişi güzel atılan kilolarca çöp, belli noktalarda toplanarak araçlara yükleniyor.

Çalışma kapsamında nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarının yetiştiği sahilde, ekipler bir günde 2,5 ton atık ve çöp topladı.