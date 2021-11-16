Demirhan için köy camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane, çevre il ve ilçelerden hakim, savcı ve adliye mensupları katıldı.

Kovid-19'a yenik düşen Mahkeme Başkanı Demirhan son yolculuğuna uğurlandı

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