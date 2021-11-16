Kovid-19'a yenik düşen Mahkeme Başkanı Demirhan son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 yaşında vefat eden Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.
Erzurum'da düzenlenen törenin ardından Demirhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yayladere köyüne getirildi.
Demirhan için köy camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane, çevre il ve ilçelerden hakim, savcı ve adliye mensupları katıldı.
Demirhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.
Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cenaze namazı öncesi Demirhan'ın eşi Vesile Demirhan'la telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
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