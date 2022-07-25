Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Taha Duymaz şimdi de kulaklarını yaptırdı

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Değişimiyle günlerdir magazin gündeminde yer alan Duymaz, bu sefer de yaptırdığı kulak ameliyatı ile adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Kulaklarına da estetik yaptırdın mı?" sorusunu yanıtlayan Duymaz, "Hayır kulak bandı kullanıyorum" yanıtını vermişti. Duymaz son olarak kulak estetiği de yaptırdı.

"KULAKLARIM BENİ PSİKOLOJİK AÇIDAN ÇOK ETKİLİYORDU"

Geçirdiği operasyon hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Duymaz, "Arkadaşlar günaydın nasılsınız? Paylaşım yapamadım çünkü dün küçük bir operasyon geçirdim, kulak estetiği oldum. Çok güzel geçti çok da güzel oldu. Kulaklarım beni psikolojik açıdan çok etkiliyordu yani kulaklarımın yüzünden yıllarca almadığım hakaret ve eleştiri kalmamıştı. Bu beni gerçekten çok üzüyor ve çok yıpratıyordu. Uzun zamandır kulak bandı kullanıyordum ve bandana takıyordum kulaklarımın gözükmemesi için. İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" dedi.

İŞTE TAHA DUYMAZ'IN SON HALİ

Duymaz, kulak estetiği yaptırdıktan sonraki halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duymaz'ın operasyon nedeniyle bir hayli mutlu olduğu dikkatlerden kaçmadı.