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  4. Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Fenomen Taha Duymaz'ın aylık kazancı şoke etti

Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Fenomen Taha Duymaz'ın aylık kazancı şoke etti

18.07.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde değişimiyle sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, aylık kazancıyla adından söz ettirdi. Yemek markalarının kendisine reklam vermediğin söyleyen Duymaz, "Fenomen arkadaşlarımın aylık gelirleri 100 ile 150 bin. Benimki onun çeyreği" dedi. Aylık kazancının 25 ila 40 bin TL arasında olduğu ortaya çıkan fenomen, reklam teklifleri gelirse hayatının dönüm noktası olacağını söyledi.

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Değişimiyle günlerdir magazin gündeminde yer alan Duymaz, bu sefer de aylık kazancıyla adından söz ettirdi.

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AYLIK KAZANCI 25 İLA 40 BİN TL ARASINDA

Genç fenomen bir röportajında aylık kazancıyla ilgili soruya cevap verdi. Reklam alamamasından yakınan fenomen, "Yemek markaları bana reklam vermiyor. Mesela benim sosyal medya fenomeni arkadaşlarımın aylık gelirleri 100 ile 150 bin... Benimki onun çeyreği! 'Keşke teklif gelse de hayatımın dönüm noktası olsa' diyorum" şeklinde konuştu. Böylelikle Duymaz'ın aylık geliri 25 ila 40 bin TL arasında olduğu ortaya çıktı.

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Taha Duymaz estetikle değişti! Taha Duymaz estetikle değişti! "Kepçe kulak..."
Yemek videoları ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Taha Duymaz estetikle bambaşka biri olduYemek videoları ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Taha Duymaz estetikle bambaşka biri oldu

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz
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