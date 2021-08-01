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Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

01.08.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangına 15 arazöz, 10 su tankeri, 10 iş makinası ve dozer ile çok sayıda personel müdahale ediyor. Çevre ilçelerden gelen gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Zaman zaman ters esen rüzgar ve arazinin engebeli olması, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Köyceğiz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle yoğun dumanın olduğu, buna karşın yangına müdahale eden yeterli sayıda personelin bulunduğu belirtildi.

Bölgeye uzman kişilerin girişine izin verildiği ifade edilen açıklamada, ekiplere destek için gelen gönüllü vatandaşların, yangının tehlikeli olan bölgelerine yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ediliyor
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