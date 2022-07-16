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Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

16.07.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı köyünde bir çoban bıçağıyla başladığı ahşap el oymacılığı sanatını geliştiren 43 yaşındaki Hakan Öztürk, kent merkezinde 800 yıllık Ahi geleneğinin yaşatıldığı zanaatkarlar çarşısında mesleğini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Büyükteflek köyünde ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle bu yöndeki yeteneğini fark eden Öztürk, meslek lisesi yıllarında hobi olarak başladığı ahşap el oymacılığında kendini geliştirdi.

Yaklaşık 17 yıl önce bu sanata başlayan Öztürk, hiçbir eğitim almadığı halde tokmak, çoban bıçağı ve iskarpela ile yıllanmış ağaçlardan Fatih Sultan Mehmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur ve Selimiye Camisi'nin tabloları ile kulüp armaları ve çeşitli figürler yapıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı eserlerini satarak geçimini sağlamaya çalışan Öztürk'e, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan Ahi Külliyesi bünyesindeki zanaatkarlar çarşısında dükkan verildi.

Hakan Öztürk, AA muhabirine, 800 yıllık Ahi esnafı geleneğinin yaşatıldığı çarşıda ahşap el oymacılığı yaptığını belirterek, sanatına sahip çıkan devlet görevlilerine teşekkür etti.

Kendini daha da geliştirerek ustalar yetiştirmeyi amaçladığını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Köyümde 5-6 yıl evimin bir odasını sanat atölyesine çevirerek çalışmalarıma devam ettim. Hiç eğitim ve kurs almadım. Allah vergisi. Yani çırak da benim, usta da. Allah razı olsun belediyemizden. Bana burayı temin ettiler. Bismillah dedik, burada başladık. Devlet büyüklerimizden destek bekliyorum. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği verilecek desteklerle geleceğe taşımak istiyorum."

Öztürk, her türlü ahşabı sanat eserine çevirebildiğini anlatarak, "Elektronik kesici aletler kullanmıyorum. En basit eser 2 haftada en zorları 5-6 ayda tamamlanıyor." dedi.

Her yıl eylülde düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları için de çalışmalar yaptığını dile getiren Öztürk, Kırşehir'deki programa katılması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablosunu hediye etmeyi istediğini sözlerine ekledi.

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

Köyünde başladığı ahşap el oymacılığını Kırşehir'deki zanaatkarlar çarşısında yaşatıyor

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