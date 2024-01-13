Krunic transferindeki satın alma opsiyonu herkesi şaşkına çevirdi! Sözleşmede çok ilginç madde! Fenerbahçe eğer küme düşmezse...

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe yaptığı açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.