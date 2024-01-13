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Krunic transferindeki satın alma opsiyonu herkesi şaşkına çevirdi! Sözleşmede çok ilginç madde! Fenerbahçe eğer küme düşmezse...

13.01.2024 21:20 | Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminin şu ana kadar en hareketli takımı olarak ön plana çıkan Fenerbahçe ilk olarak Bonucci transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-Lacivertliler Bonucci'nin ardından Milan'dan Rade Krunic'i de resmen açıklarken yıldız oyuncunun sözleşmesindeki satın alma maddesi herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bonucci transferiyle taraftarın yüzünü güldüren Fenerbahçe, şimdi de İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen ve uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in listesinde bulunan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferini resmen açıkladı.

Canlı Skor

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe yaptığı açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

OPSİYON MADDESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

OPSİYON MADDESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyururken, sözleşmedeki opsiyon maddesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

FENERBAHÇE KÜME DÜŞMEZSE...

FENERBAHÇE KÜME DÜŞMEZSE...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Söz konusu satın alma opsiyonu Fenerbahçe'nin ligden düşmesi. Yani Sarı-Lacivertliler bu sezon ligden düşmezse Rade Krunic’in satın alma opsiyonu devreye girecek.

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