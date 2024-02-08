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  4. Kübra'nın Gülcan'ı Ahsen Eroğlu hırkasının düğmelerini açık bıraktı! Paris pozları olay oldu

Kübra'nın Gülcan'ı Ahsen Eroğlu hırkasının düğmelerini açık bıraktı! Paris pozları olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 17:54 | Son Güncelleme:
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Son olarak Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Kübra dizisinde Gülcan karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa Paris pozlarıyla olay oldu.

Menajerimi Ara dizisinde hayat verdiği 'Dicle' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu şimdilerde Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Kübra dizisindeki performansı ile adından söz ettiriyor.

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PARİS POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Eroğlu son olarak Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Beyaz pantolonu, deri ceketi ve atkısıyla cesur bir kombin yapan Ahsen Eroğlu içine giydiği yün hırkasının düğmelerini açık bıraktı.
Genç oyuncunun iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ahsen Eroğlu'na sosyal medyada; 'Güzel ve sempatiksin', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Sen beyaz bir gülsün' gibi yorumlar yapıldı.
27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA'da almıştır.
Kariyerine 2015 yılında Modern Habil Kabil dizisi ile başlayan Eroğlu, bu dizide "Zehra" isimli bir karakteri canlandırdı.
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Ahsen Eroğlu Oyuncu Çağatay Ulusoy ünlü oyuncu karakteri
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