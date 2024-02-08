Kübra'nın Gülcan'ı Ahsen Eroğlu hırkasının düğmelerini açık bıraktı! Paris pozları olay oldu

Menajerimi Ara dizisinde hayat verdiği 'Dicle' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu şimdilerde Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Kübra dizisindeki performansı ile adından söz ettiriyor.





PARİS POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Eroğlu son olarak Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Beyaz pantolonu, deri ceketi ve atkısıyla cesur bir kombin yapan Ahsen Eroğlu içine giydiği yün hırkasının düğmelerini açık bıraktı.

Genç oyuncunun iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ahsen Eroğlu'na sosyal medyada; 'Güzel ve sempatiksin', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Sen beyaz bir gülsün' gibi yorumlar yapıldı.

27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA'da almıştır.