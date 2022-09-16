Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinin açılışını yaptı:

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ile ilgili "Binanın restorasyonun tamamlanmasının ardından Çanakkale kara ve deniz savaşlarıyla ilgili günümüze kadar yayınlanmış yazılı, görsel ve işitsel bilgi, belge ve dokümanlar temin edilerek merkeze nakledildi. Buranın çok çok kapsamlı bir araştırma merkezi haline gelmesi için her türlü adımı attık." dedi.

Ersoy, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale'de kahramanlık gösteren bir milletin evladı olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Çanakkale'de Türk milletinin varoluş destanının yazıldığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Çanakkale kara ve deniz savaşların en ince ayrıntısına kadar incelenmesi, araştırılması ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması için bir merkez kurulması gerektiğini düşündük. Hemen harekete geçtik. Yaptığımız istişareler neticesinde Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız 1800'lü yıllarda yapılan ve önce konak devamında sıhhiye binası olarak kullanılan tarihi binanın bu yönde değerlendirilebileceği görüşünü bildirdi. Bunun üzerine vakit kaybetmeksizin bu tarihi binanın restorasyonuna başladık. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız restorasyon çalışmalarını titizlikle yürüttü. Binanın restorasyonunun tamamlanmasının ardından Çanakkale kara ve deniz savaşlarıyla ilgili günümüze kadar yayınlanmış yazılı, görsel ve işitsel bilgi, belge ve dokümanlar temin edilerek merkeze nakledildi. Buranın çok çok kapsamlı bir araştırma merkezi haline gelmesi için her türlü adımı attık."

Araştırma merkezinde Osmanlı Türkçesi, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki 5 binin üzerinde kaynak ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Çanakkale'ye ilişkin belgelerinin de toplandığını dile getiren Ersoy, bugüne kadar çok az kişinin elinde olan arşivlerin de bu araştırma merkezine kazandırıldığını bildirdi.

Hazırlıkların sonucunda araştırmacıların rahatlıkla çalışabileceği, çalışmalarını sürdürebileceği bir ortam sağlandığını anlatan Ersoy, eserlerin kazandırılmasında emekleri olan Uğural Vanthoft, Haluk Oral ve Şahin Aldoğan'a teşekkür etti.

- "Kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Ersoy, dünya tarihine, Türklerin kahramanlık mücadelesini altın harflerle yazdıran bu dönemin araştırılması, doğru anlatılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Troya Kültür Yolu Festivali için de Çanakkale'de olduklarını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Ülkemizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz Troya Festivali'nde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 100'den fazla etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Çanakkale'de ayrıca tarihle sanatı bir araya getirdik. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığının sorumluluğunda olan Anadolu Hamidiye Tabyası, Kilitbahir Kalesi gibi mekanlarda da etkinlikler gerçekleştirilecek. Anadolu Ateşi Dans Grubu, 'Troya' gösterisini bu festival çerçevesinde sergileyecek. Troya Müzesi'ndeki 3 tenor konseri kaçırılmaması gereken konserlerden biri olacak. 6 ülkeden yabancı tur operatörleri anı dalışı gerçekleştirecek. Seyir Yardımcıları ve Deniz Haritaları Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 57. Alay Senfonisi'ne gidilmesi benim herkese tavsiyem. Sonra 'Rüzgarın Demir Atlıları Troya'ya Sürüyor' başlığıyla bisiklet platformu 35 kilometre pedal çevirerek Troya Antik Kentine ulaşacak. Çocuklarımız için de birbirinden güzel etkinlikler planladık. Neşeli Pabuçlar, Sihirli Şapkalar Atölyesi, Evrim Ölçer ile Masal Tiyatrosu ilk aklıma gelen etkinlikler. Ekim ayında gerçekleştireceğimiz, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde de 6 binden fazla sanatçı 1000'den fazla etkinlikte yer alacak. Başkentte yapacağımız festivalde ise 5 binden fazla sanatçımız 500'den fazla etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkacak."

Diyarbakır ve Konya'da da festivaller gerçekleştireceklerini belirten Ersoy, ilki düzenlenecek Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ni 8-16 Ekim tarihlerinde düzenleyeceklerini ve 2 binden fazla sanatçının 500'den fazla etkinlikte yer alacağını kaydetti.

Bakan Ersoy, ayrıca Konya'daki Mistik Müzik Festivali'nde de uluslararası müzik camiasında özel bir yere sahip olan İspanya, Almanya, Hindistan, Mısır, Azerbaycan, Özbekistan, İran ve Türkiye'den alanında usta sanatçıların izlenebileceğini söyledi.

Festival duraklarına İzmir'i de eklediklerini dile getiren Ersoy, "İzmir Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksinin restorasyonunu tamamlayarak festivalin ana duraklarından biri haline getireceğiz. Adana'mızı da festival duraklarına kattık. Adana’da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı’nı bakanlık himayesinde çok daha uzun bir sürede ve geniş katılımlı bir hale getireceğiz. Tarihimizle sanatı bir araya getirme çabalarımız çerçevesinde Troya Kültür Yolu Festivali'ne bu kıymetli merkezi de ekledik. Festival kapsamında burada Çanakkale Şehitlerine Hat Sanatı Sergisi, Gazavatnameler Işığında Türk Minyatür Sanatı İle Anafartalar Zaferi Sergisi ile 1915'ten Emirler, Raporlar, Hatıralar Kurşuna Menzil, Askere Cesaret Sergisi açılacak." diye konuştu.

Merkezin açılmasına emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

- "Çanakkale'mizde birçok ilçemizde yüzlerce etkinlik olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Çanakkale'nin şehitler diyarı olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin tarih, turizm, sanayi, orman gibi birçok alanda iddialı olduğuna dikkati çeken Turan, "Altyapıların büyük oranda çözülmesi, ulaşım mazeretinin kalmaması sonrası bölgemizde hareketliliğe de bağlı olarak bir kültür kenti olması için de elimizden geldiğince yoğun mesai harcıyoruz. Bugün kültür kenti olmanın en kıymetli adımlarından bir tanesini atıyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde on gün boyunca Çanakkale'mizde birçok ilçemizde yüzlerce etkinlik olacak. İnsanlarımızın, sanatseverlerimizin zaman zaman büyük ücretler ödeyerek elde ettiği o imkanları bakanlığımızın sayesinde Çanakkale'mizde on gün boyunca doya doya izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merkez açılışından önce de Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Çanakkale Deniz Müzesi Muavenet‐i Milliye Sergi Salonu'nda açılan "Osmanlı Deniz Haritaları Seyir Yardımcıları Sergisi"ni gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.