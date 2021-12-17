Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hazreti Mevlana'nın yenilenen sandukası ve puşidesinin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in yenilenen sanduka ve puşidelerinin (mezar örtüsü) açılışını gerçekleştirdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'ya gelen Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, törende yaptığı konuşmada, Hz. Mevlana'nın vefatından sonra 1274 yılında mezarı üzerine ceviz ağacından kündekari tekniğinde ahşap bir sanduka yaptırıldığını hatırlattı.

Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in ise 1312 yılında vefat ettiğinde babasının mezarının yanına defnedildiğini anlatan Yarar, 16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in mezarlarını çevreleyecek şekilde mermerden sanduka, sanduka üzerine de deri üzerine atlas kumaş kaplamalı bir puşide yaptırıldığını anlattı.

Daha sonra III. Selim tarafından 1790 yılında deri üzerine atlas kumaşla Maraş işi tekniğinde yaptırılan puşidenin zamanla yıpranmasıyla Sultan Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında, deri üzerine Maraş işi tekniğinde yeni bir puşide yaptırıldığını dile getiren Yarar, "Abdulhamid Han'ın puşidesini 2018 yılında restore ettirdik fakat Abdulhamid Han'ın yaptırdığı puşidenin korunmaya alınması gerektiği belirtildi. Mevlana'nın ailesi, Bakanlığımız ve uzmanlarla görüşülerek Mevlana’nın sandukasının ilk haline irca edilmesine karar verildi." diye konuştu.

Bugün Mevlana'nın sanduka ve puşidesinin yenilenmesi vesilesiyle bir araya gelindiğini dile getiren Yarar, Kubbe-i Hadra'nın da 8. kez yenilendiğini anımsattı.

Yarar, yenileme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, Bakan Ersoy ve beraberindekiler sandukanın üzerindekindeki örtüyü kaldırarak açılışı yaptı. Açılış törenine, Şeb-i Arus için Konya'ya gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist ile il protokolü katıldı.

Ersoy, hayırsever işadamı Ali Akkanat'a tören sonrası plaket verdikten sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.