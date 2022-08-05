Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği "Ahbap" satın aldı

Daha sonra Haluk Levent'le görüştüğünü anlatan Kocabıyık, "Normalde satmayı düşünmüyorduk. 1 hafta sonra yapılacak oğlumun düğününde kesecektik. Haluk bey arayınca kıramadık, onlara verdik, hayırlı olsun." diye konuştu.

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