Küresel iklim değişikliğinin İskenderun Körfezi'ne etkileri araştırılıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü tarafından küresel iklim değişikliğinin İskenderun Körfezi'ne ekolojik etkilerine yönelik araştırma yürütülüyor.

Fakülte Dekanı ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cemal Turan'ın başkanlığında bir grup bilim insanı ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katıldığı araştırmada, üniversiteye ait İSTE 1 araştırma teknesiyle körfezde 2 mil açıkta yaklaşık 30 metre derinlikte yarım saat trol çekildi.

Çekilen trolde yakalanan balıklar tür çeşitlerine göre istiflendi. Yapılan balık tür tespitinde, Türk denizlerine en eskisi yaklaşık 50 yıl önce giren olmak üzere aralarında Aslan ve Balon balığı da dahil 14 yabancı türe karşı 10 yerli tür balık belirlendi. Türlerin birey sayılarına bakıldığında balıkların yüzde 60-70'inin yabancı türlerden oluştuğu görüldü.

Tespitte ayrıca plastik kirliliği oluşturan poşet ve benzeri atıklara da rastlandı.

Her ay yapılacak bu tür çalışmalar sonucunda ulaşılacak bilgiler disipline edilip bilimsel makaleler yazılacak.

Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü olarak küresel iklim değişikliğinin İskenderun Körfezi'ndeki denizel canlı çeşitliliğe etkilerini izlemek amacıyla öğrencilerle birlikte trol çekimi yaptıklarını söyledi.

Trol çekiminde elde ettikleri yerli ve yabancı türlerin sayı ve birey yoğunluğu üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, şunları ifade etti:

"Yabancı türlerin yerli türlerimiz üzerine besin zincirinde oluşturdukları etkileri incelemekteyiz. Akdeniz'in ısınmasıyla birlikte özellikle Hint Okyanusu-Pasifik ve Kızıl Deniz'den yabancı türler buraya geldikleri zaman kendileri için daha kolay, daha güzel bir yaşam alanı buluyorlar. Bu türler, kendilerini tüketen ton balıkları, fok, kaplumbağa, orfoz, lagos gibi üst tüketici türler azaldığı için burada daha rahat bir ortam bulmakta ve sayısal olarak çoğalabilmektedirler. Daha sonra da baskın tür haline dönüşerek bizim yerli türler üzerine baskı oluşturmaktadırlar."

Bu türlerin zamanla denizde besin rekabetinde de daha baskın hale geleceğini söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Yabancı türlerin, besin rekabetinde ne kadar besin tükettiklerini de düşündüğümüzde gerçekten vahim bir durum olduğunu görmekteyiz. Özellikle Aslan ve Balon balıklarıyla ilgili mücadelelerimiz olmakta. Aslan balıklarının avcılığını yaygınlaştırıp ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmekteyiz. Kampanyalar düzenlemekteyiz. İSTE, İskenderun Deniz Ticaret Odası ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde küçük ölçekli balıkçılara yönelik Aslan balığı yakalama etkinliği düzenlemekteyiz. Daha sonra ızgara, balık çorbası gibi yemek çeşitleriyle vatandaşları Aslan balığı türünü tüketmeye teşvik edip bu balığı ekonomiye kazandırmaya dönük projeler oluşturmaktayız."