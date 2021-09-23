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  4. Kurtlar Vadisi Pusu’nun Asu Miray’ı Zeliha Çal, yıllar sonra ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi Pusu’nun Asu Miray’ı Zeliha Çal, yıllar sonra ortaya çıktı

23.09.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'da Asu Miray karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu ve manken Zeliha Çal, uzun yıllar sonra görüntülendi.

Zeliha Çal, yakın arkadaşı olan Turan Aksoy'un sahibi olduğu Seren Moda'nın Nişantaşı'ndaki mağazasının açılışında gelinlik giydi. Oyuncu, geçen yıllar rağmen, güzelliğinden ve fit halinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

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"10 YILLIK HESABIM KAPANDI"

İsim benzerliğinden dolayı Instagram’dan gelen mail nedeniyle hesabının askıya alındığını ve bu yüzden biraz keyifsiz olan Zeliha Çal, "Kaç gün önce Zeliha Çal diye biri beni Instagram’a şikayet etmiş. Instagram’dan mail geldikten sonra hesabım askıya alındı. 10 yıldır kullandığım hesap kapandı. İtiraz ettim ve bekliyorum" diye konuştu.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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