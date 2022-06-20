MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuş Uçuşu dizisiyle gündemde olan Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi

Kuş Uçuşu dizisiyle gündemde olan Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi

20.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran rolüyle büyük beğeni toplayan Birce Akalay, tatil sezonunu açtı. Tatil için pek çok ünlü isim gibi sezonu Bodrum'u tercih eden Akalay, siyah bikinisi ve çeşitli dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Sezonu açan ünlü oyuncu, Bitez'de objektiflere yansıdı.

BİRCE AKALAY SEZONU BODRUM'DA AÇTI

38 yaşındaki Akalay, iskelede arkadaşlarıyla birlikte koyu bir sohbete daldı.
Kısa bir süre sonra sıcak havadan bunalan Birce Akalay, iskelenin merdivenlerine doğru yürüdü.
Akalay, ardından kendisini Bodrum'un serin sularına bırakarak, tatilin tadını çıkardı.
Uzun süre denizde vakit geçirmeyi tercih eden Birce Akalay, günün sonunda ise konakladığı otele geri döndü.
Ünlü oyuncunun dövmeleri de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı

4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

İlginizi Çekebilir

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.