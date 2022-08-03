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Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

03.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'na 3 gemiyle 8 bin 270 turist geldi.

Bahama bandıralı "Odyssey Of The Seas", İtalya bandıralı "Costa Venezia" ve Panama bayraklı "MSC Armonia" adlı kruvaziyerler, yolcularıyla Ege Port Limanı'na yanaştı.

Gemilerden inen 8 bin 270 turist, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı, diğerleri de Kuşadası'nda alışverişi tercih etti.

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

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