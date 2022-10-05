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Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

05.10.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemiyle 8 bin 968 turist geldi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na, Bermuda bayraklı "Regal Prıncess", Bahama bayraklı "Star Legend", Panama bayraklı "Carnıval Prıde" ve "MSC Armonia" gemileri demir attı.

Limana yanaşan 4 kruvaziyerden 8 bin 968 turist indi.

Turistlerden bazıları Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi ile Didim ve Pamukkale'deki ören yerlerine hareket etti. Tur programlarına katılmayanlar ise Kuşadası'nda vakit geçirdi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminde en yoğun ayları yaşadıklarını, yıl sonuna kadar gemi sayısının 500'e ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

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turist Kruvaziyer efes

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