Turistlerden bazıları Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi ile Didim ve Pamukkale'deki ören yerlerine hareket etti. Tur programlarına katılmayanlar ise Kuşadası'nda vakit geçirdi.

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist geldi

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